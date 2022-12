Dopo l'infortunio di, l'Arsenal può tornare alla caccia di un attaccante. Come racconta Calciomercato.com, fra le opzioni sono presenti anche due bomber del nostro campionato, che però hanno già rifiutato i Gunners in passato in favore della Serie A:della Juve e Abraham della Roma. Una soluzione potrebbe essere Gakpo, che andrebbe a ricoprire sia l’esigenza sulla sinistra che, momentaneamente, quella al centro, ma su di lui è fortissima la concorrenza dei Red Devils e i Mondiali stanno contribuendo ad alzarne vertiginosamente il prezzo di mercato.