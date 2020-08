1









Ieri su Calciomercato.com è arrivata una nuova conferma del prossimo rinnovo di Pierre Emerick Aubameyang con l'Arsenal, al termine di una lungo tira e molla che pare però in dirittura d'arrivo. Questa, dunque, è la conferma che un altro attaccante dei Gunners come Alexandre Lacazette è pienamente cedibile. Un'occasione d'oro per la Juventus, che da tempo ha messo gli occhi su di lui. Potrebbe essere una delle punte da regalare a Pirlo per il post Higuain: si parla di una valutazione da 35 milioni e di un tentativo di scambio da parte della Juve.