Ora è anche ufficiale: Aaron Ramsey non è più un giocatore dell'Arsenal. Il suo accordo con la Juventus, a partire dalla prossima stagione, era già stato annunciato da tempo dallo stesso club bianconero e mancava quindi soltanto la conferma da parte dei Gunners a riguardo. Il contratto scade il prossimo 30 giugno e l'Arsenal ha ringraziato Ramsey, e non soltanto, per quanto fatto fin qui, augurando loro il meglio per il futuro. Ecco l'elenco dei giocatori "tagliati": Cohen Bramall, Petr Cech, Charlie Gilmour, Stephan Lichtsteiner, Julio Pleguezuelo, Aaron Ramsey, Danny Welbeck.