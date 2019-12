Il nuovo Arsenal di Arteta ha messo gli occhi sulla Juventus. Secondo il Mirror, l'ex vice di Guardiola ha presentato una lista alla dirigenza dei Gunners con alcuni giocatori che vorrebbe avere in rosa. Alla voce "difensori" c'è anche Merih Demiral, che ultimamente sta trovando più spazio con Sarri. I bianconeri sono più propensi per lasciar partire Rugani a gennaio e non il turco, per il quale chiedono almeno 40 milioni di euro.