Arsenal su Yildiz: Tognozzi lo 'strappa' alla Juventus?

Non è un mistero che negli scorsi mesi dalla Premier League hanno fatto capolino all'Allianz Stadium tantissime volte negli ultimi mesi gli scout delle big inglesi per visionare dal vivoLa società più interessata, riferisce Tuttosport, è l’Arsenal, che già un anno e mezzo fa aveva corteggiato Yildiz. All’epoca la proposta fatta dai dirigenti londinesi era stata subito rispedita al mittente. Ora i Gunners, si legge, hanno un budget di 50-60 milioni per acquistare un attaccante esterno durante questa sessione di mercato.

Arsenal su Yildiz

Un feeling quello col fantasista della Juventus che può, ulteriormente, accendersi con l’arrivo nelle fila della formazione londinese di Matteo Tognozzi come capo scout. Proprio il dirigente toscano, ricorda TS, infatti, aveva contribuito a vestire Yildiz di bianconero nell’estate 2022 e l’aveva poi visto crescere a Torino. Uno scenario vincente che, ora, l’ex ds del Granada vorrebbe provare a replicare anche Oltremanica. La Juventus però non sembra affatto disposta e tantomeno intenzionata a intavolare una trattativa per la cessione di Yildiz, valutato alla Continassa almeno 100 milioni.