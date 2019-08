L'Arsenal è alla ricerca di rinforzi sul mercato per consentire a Unai Emery di puntare alla vittoria della Premier League. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sono due su tutti gli obiettivi dei Gunners dalla Juventus. Per Daniele Rugani l'Arsenal ha ricevuto il no bianconero al prestito biennale, mentre potrebbe sbloccarsi a breve la cessione di Sami Khedira, che ha richieste anche da Fenerbahce, Fiorentina e Wolverhampton, ma preferirebbe la pista che porta a Londra nella prossima stagione.