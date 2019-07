Sami Khedira at the Emirates today! pic.twitter.com/kBYVWIsmDl — Forza Juventus (@ForzaJuve2017) July 28, 2019

Sami Khedira non fa parte del progetto della nuova Juventus. Così, dopo la corte del Fenerbaçhe, le voci che arrivano dalla premier sembrano interessare maggiormente il centrocampista tedesco. Mercato, voci, insistenze, ma anche le prove: tutto sembra essere apparecchiato per un trasferimento in Premier, piuttosto che in Turchia. E l'ultimo indizio, se l'​è lasciato sfuggire lo stesso giocatore.L'Arsenal ​è in campo per l'Emirates Cup, e Khedira in tribuna nello stadio londinese. Una casualità? Forse, perch​​é se ​è vero che Mesut Ozil ​è un suo grande amico - e gli amici si possono andare a veder giocare - resta il fatto che i Gunners siano stati storicamente grandi estimatori del centrocampista ex Real Madrid. Anzi, prima del passaggio i bianconero, erano proprio i londinesi la squadra forte su Khedira.L'Arsenal ci prova, quindi, ma non sono da soli. Le sirene inglesi suonano insistentemente, ma non solo dalla capitale. Il ​Wolverhampton, infatti, ci ha fatto più che un pensiero e, grazie ai buoni rapporti tra la Juventus e Jorge Mendes - procuratore che sfrutta i Wolves come squadra satellite per il suo parco giocatori - potrebbero facilitare le trattative. Resta però vivo il fattore competitività, con l'Arsenal che, per quanto ridimensionata negli anni, può vantare un blasone di primo livello: per il trentaduenne Khedira potrebbe essere l'ultimo vero contratto di una brillante carriera.