L'Arsenal vuole Daniele Rugani, difensore della Juventus che può cederlo per circa 40 milioni di euro. Una cifra a cui i Gunners non riescono ad arrivare. Il club inglese ha un budget di mercato molto limitato, l'interesse verso il centrale ex Empoli è reale ma le casse dell'Arsenal in questo momento non permettono nessun assalto al pupillo di Maurizio Sarri.