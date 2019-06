La Premier League torna a guardare in Serie A per puntellare le proprie rose. Non è un caso se Tottenham ed Arsenal si siano mosse su diversi giocatori del campionato italiano. L’ultimo nome tra i calciatori accostati alle due formazioni è Joachim Andersen. Il difensore danese della Sampdoria potrebbe lasciare il club ligure nel corso della sessione estiva. Non ci sono solamente Gunners e Spurs: secondo quanto riportato dai media inglesi, anche Juventus, Milan e Napoli sarebbero pronti a scatenare un’asta di mercato per il giocatore rivelazione dell’ultima stagione doriana. Una sfida destinata ad entrare nel vivo nelle prossime settimane. L’Arsenal si era già fatto avanti senza successo, vedendo la propria offerta respinta dalla Sampdoria, ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente.