Non è un buon momento in casa Arsenal. I Gunners continuano a non vincere in Premier League e la preoccupante quindicesima posizione ad appena 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessioni spaventano la squadra. A pagare questa prima parte di stagione complicata potrebbe essere l'allenatore Mikel Arteta, sempre più vicino all'esonero come riporta il Daily Mirror. Il candidato numero uno a prendere il suo posto è l'ex juventino, che stavolta può davvero arrivare sulla panchina dell'Arsenal.