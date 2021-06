L'Arsenal sta provando in gran segreto a beffare la Juventus e gli altri club interessati a Manuel Locatelli. Lo raccontano in Inghilterra, dove il Sun spiega che i Gunners sono pronti a presentare un'offerta di 40 milioni al Sassuolo, che corrisponde proprio alla cifra che i neroverdi hanno sempre chiesto per far partire il classe '98. Non solo, l'Arsenal sarebbe pronto a metterli sul piatto tutti cash, senza contropartite. La Juve osserva attenta e valuta una contromossa per affondare il colpo per Locatelli, primo obiettivo nella lista di Allegri.