In queste ore il mercato della Juventus si intreccia sempre di più con quello dell'Arsenal. Non solo sul fronte Arthur, per il quale i Gunners insistono e i bianconeri starebbero aprendo al prestito. Ma anche per Denis Zakaria: il 25enne centrocampista svizzero del Borussia Monchengladbach è un obiettivo di mercato della Juventus, ma secondo il Daily Express anche l'Arsenal si sarebbe unito al Manchester United nella corsa per Zakaria, in scadenza di contratto il prossimo giugno.