Resta in standby la pista Manolas per la Juventus. I bianconeri infatti stanno valutando diversi profili per valutare chi affiancare ai titolari Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Inoltre, bisognerà attendere le indicazioni del nuovo tecnico, che potrebbe giocare a due o a tre in difesa. Al momento, però, i bianconeri sembrano essere in leggero vantaggio sulle concorrenti. Nei giorni scorsi si era parlato dell’interesse dell’Arsenal per il greco classe 1991, ma al momento non è arrivata alcuna offerta dalle parti di Trigoria. Dunque tutto invariato, con i campioni d’Italia in pole, ma pronti ad accelerare i tempi non appena sarà più chiaro il quadro tecnico.