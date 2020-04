Anche l'Arsenal si muove concretamente per far fronte all'emergenza coronavirus. Come riportato da una nota ufficiale presente sul sito del club, i dirigenti dei Gunners hanno deciso di tagliarsi un terzo dello stipendio annuale per aiutare la società in questa situazione difficile anche dal punto di vista finanziario. Nessun licenziamento in vista né l'idea di una cassa integrazione per i dipendenti. Diverse squadre in Europa stanno seguendo la strada intrapresa dai giocatori della Juventus, che in Italia sono stati i primi a rinunciare a quattro mensilità per andare incontro al club.