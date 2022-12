Nel primo tempo dell’Emirates, dove si gioca l’amichevole tra, sembra andare in onda una sessione di allenamento: attacco contro difesa, dove però a vincere il parziale sono i secondi. Sono i Gunners a fare la partita e costringere i bianconeri ad una strenua difesa della porta di Perin, ma le barricate tengono e sul finale é Fagioli a propiziare l'autorete dell'1 a 0. Bene i giovani della Next Gen, che non sembrano patire troppo la pressione di una partita così blasonata. Deludono, invece, i giocatori di maggiore esperienza.