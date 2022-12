E finalmente, oltre un mese dopo l'ultima volta, latorna in campo. In calendario "solo" un'amichevole, per il momento, ma certamente di lusso: l'avversaria di giornata, infatti, è l', capolista di Premier League a +5 dal Manchester City secondo, per una sfida dal sapore europeo in programma all'Emirates Stadium di Londra. A disposizione di Massimilianouna squadra ancora lontana da quella "reale", con tantissimi giovani della(che tra l'altro è stata impegnata giusto poche ore fa in campionato) e dell', viste le numerose assenze dovute sia ai problemi fisici sia agli impegni del Mondiale ormai prossimo alla conclusione. Un test, quello inglese, comunque di tutto rispetto, che potrà dare importanti indicazioni al tecnico livornese in attesa della ripartenza del campionato. Fischio d'inizio alle 19.00. Qui su ilBianconero.com tutti gli aggiornamenti del match in diretta, con ampio pre e post partita.45' + 1 - Si conclude un primo tempo non facile per la Juve, che però chiude la frazione in vantaggio45' + 1 - CLAMOROSO AUTOGOL DI XHAKA! Il giocatore dell'Arsenal devia di testa su un cross di Fagioli, bianconeri in vantaggio33' - Nketiah gonfia la rete sugli sviluppi di un calcio di punizione: l'arbitro però fischia - giustamente - fuorigioco28' - Gunners ancora pericolosi, questa volta con Nketiah che sbuca alle spalle di Rugani: Perin in uscita non sbaglia25' - Ci prova Miretti da buona posizione, Ramsdale attento10' - Occasione per Vieira! Gran sinistro al volo, Perin "vola" e manda la palla in angolo1' - Si parte!: Ramsdale; White, Gabriel, Holding, Tierney; Xhaka, Partey, Odegaard; Nelson (dal 21' Marquinhos), Nketiah, Vieira.A disposizione: Soares, Elneny, Turner, Hein, Butler-Oyedeji, Foran, Smith, Nwaneri, Cozier-Duberry, Da Cruz Sousa, Walters: Perin; Riccio, Gatti, Rugani; Barbieri Barrenechea, Locatelli, Fagioli; Soulé; Miretti; Kean. All. Allegri.A disposizione: Pinsoglio, Vinarcik, Aké, Iling-Junior, Cerri, Nonge, Huijsen, Mbangula, Zuelli, Rouhi, Besaggio