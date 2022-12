Vittoria per 2 a 0, all’Emirates Stadium contro unche tra pochi giorni darà il via alla sua seconda parte di stagione. Poteva andare peggio, è andata benissimo allache al primo test del secondo pre campionato sbanca lo stadio londinese grazie ad un’autorete propiziata daDifesa blindata, ripartenze e cinismo nelle occasioni: la Juventus riparte dalle certezze del suo tecnico e dai tantissimi giovani che si sono messi in mostra. Questa, di tutta la serata, è la notizia migliore per tutto il mondo bianconero.