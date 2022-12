Con tanti giovani in campo, che evidentemente hanno capito di avere una grande occasione per conquistarsi un posto tra i "grandi", i bianconeri espugnano l'Emirates Stadium battendo la capolista di Premier League, in un test sì, ma che ha offerto indicazioni importanti a Massimilianoin vista della seconda parte di stagione, degli impegni che contano davvero, in Italia e in Europa. Ottima la prova di Samuel, che conferma di poter fare la differenza.