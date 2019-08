Sami Khedira è in uscita dalla Juventus e l'Arsenal è in pole per l'acquisto del centrocampista tedesco che la Juventus valuta 10 milioni di euro. Al momento, però, non è arrivata nessuna richiesta ufficiale per l'ex Real Madrid che ha uno stipendio di 6 milioni di euro netti all'anno e che alla fine potrebbe lasciare i bianconeri gratis in modo da permettere al club di risparmiare proprio sul suo maxi ingaggio.