Si infiamma il mercato della Premier League. E le big iniziano a sfidarsi per accaparrarsi i migliori giocatori in circolazione. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Manchester City avrebbe puntato fortemente Dani Alves. Il terzino brasiliano piace ai Citizens, spinti da Pep Guardiola che ritroverebbe il vecchio pupillo. Tuttavia, Arsenal e Tottenham sarebbero pronti a farsi avanti per il giocatore MVP dell'ultima Copa America.