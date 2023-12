La Juventus non è l'unica a puntare per il futuro su Kenan Yildiz. Sul talento classe 2005 infatti si stanno muovendo alcune big europee, in primis Arsenal e Liverpool, che hanno messo gli occhi sul turco, protagonista con la nazionale negli ultimi impegni. Alla Continassa non hanno intenzione di lasciar partire Yildiz, su cui il club ha grande fiducia. Dovrebbe arrivare una grande offerta per essere valutata davvero. Stando a quanto riferisce calciomercato.com, il club bianconero ha fissato un prezzo intorno a 35-40 milioni di euro.