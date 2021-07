L'Arsenal cerca un centrocampista sul mercato. Dopo il tentativo andato a vuoto per l'italiano Manueldel Sassuolo (destinato alla Juventus), i Gunners stanno trattando il francese Houssemdel Lione e il portoghese Ruben Neves del Wolverhampton (vicino al portiere José Sá come sostituto di Rui Patricio a un passo dalla Roma). Dopodiché daranno il via libera per la cessione dello svizzero Granit Xhaka alla Roma.