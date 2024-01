Lariceverà 8 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Questa somma sarà pagata dal Genoa quando Koniraggiungerà la sua ventitreesima presenza in campionato, un traguardo sempre più vicino dato che il difensore belga ha già collezionato 16 presenze in 22 giornate. Da notare che, a parte le prime tre giornate di campionato, Alberto Gilardino ha costantemente puntato su di lui, con le uniche assenze causate da una squalifica per ammonizioni, una sindrome influenzale e una decisione tecnica.