Il Manchester United sta pensando seriamente a Douglas Costa. Il brasiliano piace ai Red Devils che lo hanno come profilo ideale per il gioco di Solskjaer; nuove conferme sono arrivate anche dall'Inghilterra, dove Sky Sports UK ha riportato la notizia. L'unico dubbio che lascia perplesso Solskjaer è la condizione fisica di Douglas, che anche quest'anno è stato protagonista di molti infortuni, soprattutto muscolari. Le qualità tecniche però non si discutono, lo United vuole portare Douglas Costa in Premier.