Dall'Inghilterra arrivano conferme: la Juventus sta pensando ad Alexandre Lacazette per rinforzare l'attacco. Come conferma Sky Sports, il giocatore dell'Arsenal piace ai dirigenti bianconeri che stanno valutando diversi profili: oltre al francese, piacciono anche Raul Jimenez del Wolverhampton, Duvan Zapata dell'Atalanta, Arek Milik del Napoli ed Edin Dzeko della Roma. Quello di Lacazette quindi è un nome caldo per l'attacco del prossimo anno, la Juve ci sta pensando.