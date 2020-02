Dopo la proposta del governo di giocare Juventus-Milan a porte aperte solo per i piemontesi, arriva la conferma da parte anche di Sky Sport: la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, quindi, sarà aperta al pubblico, ma con alcune limitazioni. Infatti, sono esclusi dalla trasferta i tifosi delle regioni più colpite dal Coronavirus: così, Juventus-Milan non potrà essere seguita allo Stadium dai cittadini di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Una decisione, quindi, che arriva a poche ore dall'ufficialità di rinviare il Derby d'Italia previsto per domani e che potrebbe essere uno spiraglio affinché, già dalla prossima settimana, il calcio possa tornare alla normalità.