Intervenuto nel prepartita di Juventus-Sampdoria ai microfoni di Mediaset, l'ad bianconero Maurizio Arrivabene ha parlato anche del rinnovo di Dybala dopo le polemiche suscitate dalla mancata esultanza dell'argentino dopo il gol di sabato scorso contro l'Udinese: "Al momento del suo gol ho visto una grande azione della Juve, con uno splendido gol suo e quindi esultavo. Mi è stato detto dopo di questo episodio, ma non commento le reazioni dei giocatori".



FEBBRAIO - Arrivabene ha poi aggiunto: "Il rinnovo? ​Già l'altra volta sono andato al sodo l’altra volta, dicendo che ne parleremo a febbraio. Non c’è solo Dybala, abbiamo in ballo anche i rinnovi di Cuadrado, Perin, Bernardeschi e De Sciglio. È giusto parlare di tutti, ci prenderemo il nostro tempo. Paura che possano inserirsi altre squadre? ​Non penso, sono giocatori con i quali abbiamo un ottimo rapporto, sono molto legati alla Juventus, ci siamo dati appuntamento a febbraio e con calma faremo quello che dovremo fare".



MARTIAL - Infine Arrivabene è stato abbastanza categorico sulle voci riguardanti Martial: "​A quelle cifre non è un’opzione possibile. Non aspettiamo mosse, a certe cifre non se ne parla".