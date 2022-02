13









Maurizio Arrivabene parla a Sky Sport poco prima di Villarreal-Juve.



AMBIENTE TRASFORMATO - "In Europa ci si trasforma sempre rispettando gli obiettivi preposti, semplici e difficili. Per assicurarsi la Champions l'anno prossimo è importante almeno il quarto in campionato oppure vincere la Champions".



OBIETTIVO MINIMO - "Arrivare ai quarti? Dobbiamo prima affrontare questa partita, squadra compatta e con il pubblico caldo, vicino ai giocatori. Pensiamo a questa, partita dopo partita, non mollare mai e andare avanti. Porsi obiettivi precisi è difficile, l'ho detto poco fa. Gli obiettivi della società sono garantirsi almeno il quarto posto e poi, e poi... assicurarsi la Champions".



RINNOVI CONTRATTI - "Incontri in agenda con i giocatori, in particolare Dybala? L'abbiamo detto, a fine febbraio ci saremmo occupati dei rinnovi. Peccato che Dybala sia fuori per infortunio. Guardiamo avanti e insieme a Dybala dovremo discutere degli altri rinnovi. Lo faremo. Coi tempi corretti e con uno sguardo al futuro. C'è ottimismo? I rinnovi si fanno in due, se c'è ottimismo da una parte c'è pessimismo dall'altra. E' una trattativa, ognuno cerca di raggiungere l'obiettivo preposto prima di sedersi al tavolo".