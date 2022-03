Le parole di Maurizio Arrivabene sull'incontro di oggi tra Juventus e l'entourage di Dybala: "Oggi c'è stato un incontro amichevole, molto chiaro, rispettoso. Da parte della Juve sarebbe stato facile fare un'offerta al ribasso ma non sarebbe stata rispettosa un'offerta al ribasso per Paulo. Ha passato 7 anni con noi, nei suoi confronti c’è rispetto. La decisione è stata presa, ci abbiamo pensato molto, però voglio sottolineare una cosa: la dirigenza della Juventus non prende decisioni contro la Juventus, ma per la Juventus".