Maurizio, a DAZN, ha parlato poco prima di Inter-Juve."Due cose diverse. San Siro è la Scala del calcio, due grandi squadre italiane e qui è sempre una grande emozione. Diversa da quella che provi là, ma comunque un'emozione"."C'ero già, ero nel CDA. Si scinde il tifo da una gestione più manageriale. Impegno, disciplina, ordine soprattutto. Non trascurerei una cosa fondamentale: la voglia e la determinazione assoluta di vincere"."Innanzitutto è un privilegio essere qui questa sera. Lo sforzo che state facendo è apprezzabile per tutti, al di là dei problemi iniziali per un nuovo prodotto. Offrire anche la possibilità di seguire il calcio, che tutti amiamo, su iPad, tablet - che poi sono la stessa cosa -, telefonini, computer, far sì che non si è obbligati a stare sul divano. Ci si può muovere. Dopo tanti mesi si può fare. Al netto di problemi, con il nuovo e il futuro si incontrano sempre. Non bisogna mollare. San Siro? Emozione grande, tutti i campi sono di colore verde, le porte sono identiche per tutti. San Siro, Torino, Londra. Si scende in campo e bisogna metterla dentro e non prendere gol".