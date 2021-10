Maurizioparla in conferenza stampa al termine dell'Assemblea degli Azionisti."L'operazione di Ronaldo ha portato grandi benefici dal punto di vista sportivo, ma anche immagine. Non solo di Juventus, ma anche per il calcio italiano. La presenza di Ronaldo ha garantito asset importante al sistema calcio italiano. Con la partenza di Cristiano si aprono altri scenari e altri temi. Un ragionamento che riguarda la parte sportiva: parte un grande campione e quali sono gli effetti sulla squadra? Non solo porta i gol che è la cosa di cui parlano tutti, ma in assenza sua c'è chi segna comunque, vedi Benzema nel Real Madrid. La vera mancanza è la presa di responsabilità, un vero campione se ne porta via tanta. Dove il mister sta lavorando, dove tutti dobbiamo lavorare, è riabituare la squadra ad avere questa responsabilità. Lavorare di squadra. Sul mercato: ci sono state critiche, partite dal fatto che ci si è dimenticati troppo in fretta della situazione economica della società. Scelte di mercato oculate, le nostre, e sarà fatto anche in futuro. Le prestazioni sportive sono fondamentali, una crescita sostenibile verso il futuro della società è riduzione dei costi ed efficienza degli stessi, oltre alla competitività sportiva. Non è sempre facile, ma intendiamo farlo. Il sistema funziona se vinci, tutto ciò che fai risulta più facile, più effective. Tutto parte da lì'"Fa parte dei desideri della società, tenendo conto delle priorità che avremo in futuro. Credo che un progetto interessante sia quello di proporre uno stadio non solo per giovanili e femminile, ma farlo in maniera diversa. Con parametri ecosostenibili, rispetto ambiente e utilizzo anche al di là degli eventi sportivi. Uno stadio che non solo ospiti le squadre ma anche uno stadio che possa ospitare altro tipo di eventi".