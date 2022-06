Si potrebbe quasi definire un "momento di popolarità", per. Di quella sana, positiva, che spesso è come una folata di vento: rinfresca per un istante, ma è un attimo a scomparire. La Juve in questa settimana ha fatto tutti i passi giusti, dunque anche la tempistica ha aiutato a venir fuori con le ambizioni e le rassicurazioni:La domanda è un po' tendenziosa, certo: ma cosa sarebbe stato del caso De Ligt seavesse già firmato con i nerazzurri? Oggi probabilmente avremmo tutti una percezione diversa, di sicuro i tifosi coltiverebbero ancora un po' di timore su questo decisionismo imponente della società. Che sia giusto o sbagliato, lo stabilirà il campo: almeno, è coerente, e nella sua coerenza non può non essere apprezzato. Nell'intervista a Tuttosport , Arrivabene ha sottolineato proprio quest'aspetto, che sembra l'unica linea guida di una società sostanzialmente nuova, dunque necessariamente in attesa di accumulare esperienza:Che vuol dire: il progetto si manterrà sempre competitivo, ma non saranno commessi gli errori del passato. Uno di tanti, come citato: la situazione Douglas Costa.Dunque, la Juve imparerà dai propri errori? Non può fare altrimenti. E non solo sulle situazioni di mercato, ma anche dalla gestione della stessa dirigenza: il ritorno di Calvo, la nuova suddivisione dei compiti, il ruolo comunque centrale di Andrea Agnelli restano tre notizie positive per il futuro, a prescindere da come la si pensi a riguardo.Pure i fatti, al momento, corrono in questa direzione.