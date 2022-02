Così Gianluca Di Marzio a Sky Sport sulla figura di Arrivabene: "E' stato fondamentale il suo contributo affinché la società decidesse di fare l'investimento. Fino al 20 gennaio non c'era l'obiettivo reale di fare l'investimento. Si pensava a dei prestiti, Martial, Maxi Gomez. Poi proprio Arrivabene ha parlato di investimento, di dare un segnale positivo, anche per essere più competitivi per il quarto posto. Oggi ha un peso molto importante, è sempre concreto e pragmatico, ma l'ho capito anche dai racconti che ho percepito. C'è il suo merito per l'investimento Vlahovic".