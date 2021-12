Non è stato uno sfogo, ma è stata una bella martellata. Ben mirata. Con chi ce l'aveva,, che nel pre partita su DAZN parlava di "attaccamento alla maglia" subordinato all'attaccamento ai procuratori ? Di uscite forti, si sa, non è certamente privo. Ma è la prima presa di posizione molto importante che fa da amministratore delegato della Juventus.Tutti hanno attribuito la frase dialle situazioni di De Ligt e Dybala: certo, anche loro hanno avuto il proprio pesonella valutazione fatta dall'AD bianconero. Ma non c'è solo il futuro dell'olandese e del dieci argentino in ballo in casa Juve. Le stesse situazioni di Cuadrado, Bernardeschi e Ramsey pesano ancora, nonostante nel caso del colombiano sia praticamente tutto fatto.