Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, è tornato sull'argomento Dybala parlando così al Corriere dello Sport: "Quando abbiamo speso quella cifra per Vlahovic investendo su talento e età era chiaro, ma nessuno lo ha voluto capire, che qualcuno sarebbe dovuto partire. In realtà più di qualcuno".



PARAMETRO ZERO - "Quando vengono riportate certe affermazioni mi faccio una risata, anche se ci sarebbe poco da ridere...Il tema del parametro zero, poi, è svolto da alcuni con sospetta e fuorviante sufficienza. Per dire, non vale per Donnarumma, ma vale per Dybala? Parametro zero significa che il costo del giocatore è stato interamente ammortizzato".



IN CODICE - "Ho letto anche che sarei stato poco chiaro? Lo sono stato fin troppo. A furia di messaggi in codice calcistico va a finire che le cose dette chiare non le capisce più nessuno. La Juventus, per me, viene prima di tutto e tutti. So bene che non cambierò il calcio, ma so altrettanto bene che il calcio non cambierà me".