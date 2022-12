Le parole diall'Assemblea degli Azionisti, in risposta ai piccoli azionisti:- le condizioni chieste da Dybala erano considerate onerose e impegnavano il club su un piano pluriennale. L’opportunità di un calciatore come Di Maria, dimostrato dall’ultimo Mondiale, era prenderlo per un anno o soprattutto dove lui doveva rappresentare e fare da mentore per i giovani. Avere un campione, più talenti come Fagioli, Miretti… con i quali ispirare, l’abbiamo ritenuto importante.– Al venir meno delle restrizioni sono riprese come tutti gli anni le amichevoli internazionali. Ottima opportunità per l’area delle revenue e danno esposizione a livello globale. Il nostro club è italiano ma si posiziona a livello globale.– Juve parteciperà alla eSerie A, squadra in collaborazione con Dsyre, con escursioni nel mondo della moda e del design.