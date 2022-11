Le parole dia Sky:ULTIMA IN CHAMPIONS - "Se dicessi che siamo contenti direi una bugia. Non qualificarsi è una cosa non piacevole, ma oggi siamo qui a giocarcela con il Psg e guardiamo all'Europa. Non sarà la Champions ma comunque bisogna mettercela tutta".ASPETTO ECONOMICO - "Importante continuare a giocare in Europa. Gli altri aspetti, c'è anche quello economico da tenere in considerazione, ma soprattutto continuare a farsi vedere in Europa è molto importante".INFORTUNI - "Il centro sportivo è ben attrezzato e ha tutto il necessario. Come società stiamo prendendo seriamente la cosa, poco tempo fa ci ha raggiunto una persona, l'head of performance, attraverso le sue analisi si capirà esattamente il problema. Capito il problema si troverà la soluzione".TOURNE'E - "Non penso sia quello il problema. QUasi tutte le squadre di un certo livello fanno tournée estive, credo che questo abbia poco a che fare con la preparazione. Non sono un esperto ma non credo sia questo il motivo".