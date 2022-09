Maurizio, in conferenza stampa, ha parlato così dei giovani bianconeri."Buongiorno a tutti, è un piacere incontrarvi qui. Generalmente ci troviamo qui per presentare nuovi giocatori, ma acquisti che la Juve ha fatto. Ora non è così: presentiamo il frutto di tanto lavoro, che è stato fatto nel settore giovanile, finalmente approda in prima squadra con Nicolò, Fabio e Matias. Occasione importante. Il progetto parte 4 anni fa, fortemente voluto da Federico Cherubini, che ringrazio e che oggi inizia a portare frutti. Il progetto voluto da Federico è stato sviluppato da quello che si sente il padre putativo di Fagioli, Gigi Milani, Massimiliano Scaglia e da Giovanni Manna. Ringrazio Federico e tutti loro per il grande lavoro. Questi ragazzi sono oggi in prima squadra, in conferenza, è anche grazie al loro lavoro. Al fatto che abbiano creduto in questo progetto. Benvenuti ai 3 giocatori del roster della prima squadra"