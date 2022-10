Le parole di Maurizioa Mediaset:PLUSVALENZE - "Come spesso succede in Italia i processi si fanno prima sui media e poi nelle sedi adeguate. A seguito della comunicazione della Procura la società ha chiarito la sua posizione. Ho letto le dichiarazioni dei nostri legali. Già in un’altra occasione ho detto che rispettiamo tutti ma vogliamo rispetto. Deve essere chiaro"LA PARTITA - "Partita da dentro o fuori, come la state vivendo? La stiamo vivendo per vincerla. Non abbiamo fatto tre ore di aereo per venir qui a scherzare. I ragazzi devono essere concentrati".ASSENTI – “Abbiamo sei uomini che mancano ma non deve essere una scusa, un motivo in più per giocarsela fino in fondo”.APPARTENENZA – “Mi costringe a parlare da juventino e non da ad. Siamo tutti intorno alla squadra, presidente vice, tutto lo staff. Impegno massimo, vicini ai ragazzi. Loro devono meritate di vestire la maglia della Juve”.POSIZIONE DI PARTENZA – “Siamo in seconda fila, ma se la strategia è buona si può arrivare davanti. Si gioca e si combatte fino all’ultima curva dell’ultimo giro. Mi aspetto la squadra combatta fino alla fine”.DOPO HAIFA – “Il presidente ha richiamato tutti alle proprie responsabilità, quindi questo ha fatto sì che ci si sia uniti guardando avanti per fare il meglio”.