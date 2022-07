Intervistato all'uscita dall'assemblea di Lega Calcio, l'ad bianconeroha parlato di mercato e delle recenti (e possibili) operazioni della Juventus: "Bremer soffiato all’Inter? Ma non è questione di soffiare, il mercato è aperto e ogni squadra fa quello che deve fare. Novità su Morata? Nessuna. Lavoriamo per il ritorno di Morata? No".