Le parole di Maurizio, amministratore delegato della, a Sky Sport: "Tutti i test sono rilevanti. Stasera incontriamo i campioni d'Europa, questo non deve fermare la determinazione della squadra. Bisogna entrare in campo senza paura. Questo è quello che fa una grande squadra. Il nostro obiettivo è passare il turno, guardare avanti, andando avanti. Questo è l'obiettivo della Juve".- "Questioni politiche che gestisce il presidente, non sono io il tipo da tirarmi indietro e non rispondere: il Chelsea è uno dei club fondatori della Superlega. Sempre detto che si era pronti al dialogo, ma bisogna essere in due. Se dall'altra parte ci sono insulti, o desiderio o delirio di grandezza, il dialogo non è possibile. Mi auguro che prima o poi si arrivi ad una conclusione che soddisfi le parti"