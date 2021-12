Le parole del CEO della, Maurizio, ai microfoni di Dazn:- "L’aumento di capitale come ho detto altre volte, stiamo lavorando alla sostenibilità del club, la mia funzione è questa, non devo guardare indietro"- "Sappiamo che sarà difficile questa partita, è un match che dobbiamo affrontare col massimo della concentrazione"- "Le differenze tra i vari sport ci sono, ma il calcio è un’industria come le altre: l’obiettivo è quello della sostenibilità dei conti, la squadra ha degli obiettivi sportivi da conseguire. Sento spesso parlare di panettoni e colombe, ma dobbiamo affrontare uno step alla volta."- "Voglio parlare chiaramente. Oggi come oggi, è facile parlare di attaccamento alla maglia, più difficile dimostrarlo. Alcuni sono più attaccati al proprio procuratore che non alla maglia. Dybala è il nostro numero 10, de Ligt un grandissimo difensore. Devono fare il loro lavoro, i nostri rapporti con loro sono sereni. Dybala ha avuto parecchi problemi ma quando ha giocato ha fatto bene. Quello che de Ligt ha fatto è davanti gli occhi di tutti, i rapporti sono sereni e quando sarà il momento parleremo"