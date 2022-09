Maurizio, a Sky Sport, parla prima di Psg-juve."Siamo stati con il gruppo, viaggiato insieme. Lo spirito di squadra è importante. L'atteggiamento è quello giusto, i ragazzi sono convinti, come ho detto in altre occasioni rispettare tutti, paura di nessuno"."Provvedimenti? Io non voglio guardare al passato, creare polemiche. Le decisioni vengono prese insieme. Tentata la terapia conservativa, oggi non è una situazione ideale per nessuno. Guardiamo avanti e speriamo in un rientro rapido. Si parla dei Mondiali, glielo auguro di far bene, ma a me interessa la Juventus e che torni il prima possibile. Tempo perso? Se devi farti mettere i ferri addosso, ci pensi due volte. Si parla, ci si scambia opinioni, sapeva l'opinione del club, noi conosciamo la sua e la rispettiamo. Giriamo pagina e guardiamo avanti"."Sui giovani? Non c'è stata mai l'intenzione di mettere i giovani sul mercato. Ovviamente se ci fossero state occasioni importanti per mandarli a giocare, le avremmo sfruttate, ma la decisione finale è di tenerli in squadre, fagli fare esperienza. Gestire in casa nostra un capitale importante, qualcuno sta facendo molto bene".