Le parole di Maurizio Arrivabene a Sky Sport:



"È bellissimo vedere lo stadio sold out, purtroppo solo al 75% ma la squadra lo sente ed è una spinta in più. Rinnovo di Dybala? Trovo questa querelle quasi ridicola, il momento è delicato e si è preferito rimandare. Abbiamo cinque rinnovi da fare, non è una presa di posizione nei confronti di nessuno dei cinque. Richiedevamo la massima concentrazione e abbiamo rimandato tutto. Morata? Guardiamo la performance giorno per giorno, sta facendo cose pazzesche e sembra stia vivendo una nuova gioventù"