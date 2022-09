Nel pre partita del big match di Champions, il ds della Juve, Maurizioha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Infinity.- 'Credo che definirsi vittima sacrificabile non è nel dna della Juve. Bisogna avere rispetto di tutti ma paura di nessuno, è questo l'atteggiamento che dobbiamo avere tutti. Allegri è stato scaramantico, tutte le partite sono importanti ma in Champions ogni gara ha la sua storia e l'importanza è focalizzata su tutte'.- 'La terapia era stata discussa con lui, nel momento in cui si è arrivati ad una verifica, la convinzione è stata quella di operarsi. E' ovvio che non è una situazione ideale, bisogna guardare avanti e speriamo che ritorni con noi il prima possibile'.- 'Quando si parlava di mercato, con i costi che il mercato richiede, è più una boutique che un mercato. E' ovvio che ci aspettiamo di vincere qualcosa. Non staremo a guardare gli altri, l'obiettivo è quello di vincere'