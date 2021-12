Maurizio, a DAZN, parla poco prima di"Fa piuttosto freddo, sono abituato dal Motorshow. Non è una novità. Ho visto i giocatori, poche risate e facce concentrate. Complimenti alla Roma, ma pensiamo alla Juventus"."Pronti per il mercato di gennaio? Grazie per la domanda, mi dà modo di chiarire alcune cose. Siamo in dirittura d'arrivo. I segnali degli azionisti sono stati positivi, hanno fiducia nel piano di risanamento e rilancio. Voglio chiarire ai media e ai tifosi: l'aumento di capitale serve per dare stabilità ai conti della squadra, non è un'operazione che ci proietta sul mercato con colpi di teatro. Scordiamoci quest'aspetto. La società è stata colpita da due anni di Covid e siamo impegnati in quello che è il rilancio. Impegnati a riflettere e a valutare bene. E a fare ciò che il conto economico ci permetterà di fare. Vendere per comprare? Non necessariamente. Ci serve chiudere il semestre e guardare bene i conti, poi si faranno le riflessioni necessarie. E a fine gennaio si faranno i piani. Non sarà un mercato di gennaio particolarmente interessante o impegnativo".