La signora Enza Petralito ha pubblicato ieri sera tre foto insieme a Pavel #Nedved e Maurizio #Arrivabene, appena fuori dall'Osteria il Porto, un ristorante di Torino. L'ingresso dell'ex Ferrari nella dirigenza bianconera è questione di ore, giorni. @juventusfc @juventusfcen pic.twitter.com/jk8jnzGzL9 — JuveReTweet (@JuveReTweet) June 9, 2021

Una cena all'Osteria Il Porto, al centro di Torino. Dopo la notizia registrata questa mattina, sono arrivate anche le foto a conferma di quanto accaduto ieri sera: Mauriziosta muovendo i primi passi all'interno del mondo Juve, in attesa di essere ufficializzato nelle prossime ore come nuovo amministratore delegato del club bianconero. A pubblicare le immagini una tifosa doc della Ferrari, con tanto di tatuaggio con il Cavallino Rampante stilizzato. Ecco la serie di foto che hanno fatto il giro dei social: sono qui in basso.