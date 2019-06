La Juventus ha annunciato oggi l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Il tecnico toscano ha firmato un triennale ma a Torino non troverà Joao Cancelo. Il portoghese è in partenza con City e United che vogliono strapparlo alla Juve. La squadra di Guardiola offre circa 50 milioni a fronte di una valutazione di circa 60, lo United non ha ancora avviato le trattative ma i bianconeri possono offrire Cancelo come parte dell'affare Pogba. Di certo c'è che Cancelo è in partenza dalla Juve, con Sarri che è appena arrivato.