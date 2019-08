Manchester City punito. Arrivata oggi la sentenza della Fifa per irregolarità nel trasferimento di alcuni calciatori minorenni: la squadra inglese ha infatti violato l'articolo 19 del regolamento Fifa, e per questo dovrà pagare una multa di ben 370000 franchi svizzeri, intorno ai 275000 euro. Una cifra importante, che però non peserà certamente sulle casse dello sceicco proprietario del club. La notizia positiva, sulla quale continuava a perseverare chi voleva Guardiola come nuovo allenatore della Juventus, è che non ci sarà il blocco del mercato. Il club temeva quest'imposizione, giacché al Chelsea era capitato praticamente lo stesso.