È in programma l'8 e il 9 gennaio 2022 il primo concorso del nuovo Totocalcio, pronto al debutto dopo il restyling voluto dall'Agenzia Dogane e Monopoli. È quanto apprende Agipronews da una nota inviata dall'Agenzia ai concessionari. Il classico "13" andrà in soffitta, sostituito da un prodotto più vicino alle scommesse di nuova generazione: oltre al "13", si vincerà anche con, e a scalare coni.I match in programma saranno divisi su due pannelli: nel primo verranno inserite le partite più equilibrate, scelte tra quelle in programma tra il sabato pomeriggio e la domenica sera. Nel secondo andranno le partite di cartello, o comunque di maggior interesse.Gli incassi saranno divisi tra montepremi (75%), punto vendita (8%), Sport e Salute (12%), concessionario (5%). Lo riporta l'agenzia Dire.